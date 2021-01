A venda de bebidas alcoólicas, em Oliveira, está proibida até quinta-feira (19). A medida passou a valer nesta segunda-feira (11) e faz parte de um decreto publicado pela Prefeitura na última sexta-feira (8).

O decreto proíbe que bebidas alcoólicas sejam vendidas em bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, supermercados, mercearias, disk cervejas, quiosques, trailers e similares. A proibição é válida para vendas em balcão na modalidade de retirada e consumo no local e delivery.

De acordo com o decreto, as medidas foram tomadas com base no aumento de casos da doença na região e na avaliação do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19. A cidade não aderiu ao programa “Minas Consciente”.

No Centro-Oeste, o município não foi o único a restringir a venda de bebidas alcoólicas. A ação também ocorreu em Divinópolis e Cláudio.