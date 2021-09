A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, nesta segunda-feira (20), os números atualizados da vacinação contra o novo coronavírus em Formiga.

De acordo com dados do novo Vacinômetro, 93% da população formiguense, que possui 18 anos ou mais, já recebeu uma dose do imunizante contra a Covid-19. Dessa porcentagem, 49,22% já finalizou o processo de vacinação.

É importante ressaltar que o Vacinômetro divulgado, na segunda-feira passada (13), o Portal UN informou que 49,54% da população já tinha terminado o protocolo vacinal, sendo que, a Prefeitura de Formiga informou que ocorreu um erro de digitação no número divulgado à imprensa.

O total de doses aplicadas no município é de 79.641, sendo que dessa quantidade, 52.072 pessoas receberam a primeira dose e 25.436 já completaram a imunização. Até o momento, 2.133 pessoas tomaram a vacina de dose única.