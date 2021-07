De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população estimada em Formiga é de 67.822 pessoas (dados referentes a 2020). A vacinação contra a Covid-19 é indicada, pelo Ministério da Saúde, para pessoas acima de 18 anos e segundo dados do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), essa população é estimada em 56.878 no município.

Segundo dados do último vacinômetro, divulgado esta semana, 33.924 pessoas já tomaram pelo menos uma dose da vacina (deste montante 1.779 foram dose única), isso corresponde a um total de 50,01% da população alvo da vacinação.

Ainda de acordo com dados do IBGE, por idade, a atual fase da vacinação em Formiga é que abrange a maior parte da população. Ao todo, da faixa etária entre 40 e 50 anos, são quase 20 mil pessoas, o que corresponde a 35,16% do público alvo.

Fonte: Decom