O boletim epidemiológico de Arcos registrou um óbito e 18 casos positivos para a Covid-19, nesta quinta-feira (27).

De acordo com os dados, os pacientes positivados têm a faixa etária inferior aos 60 anos de idade (veja abaixo).

Ainda segundo o boletim, 3 pessoas estão em internação hospitalar e outras 2 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Arcos. Em outros municípios, 7 pacientes estão ocupando leitos clínicos e outros 3 estão em UTIs.

O município já registrou 124 óbitos pela doença.

Óbito

O 124° óbito é de um homem de 50 anos, que residia no bairro Floresta. Ele não possuía comorbidades e teve resultado positivo para o coronavírus no dia 11 deste mês. Ele foi hospitalizado na Santa Casa de Arcos no dia 17. Ele faleceu nessa quarta-feira (26).

Casos confirmados hoje

6 homens:

Uma criança de 06 anos, moradora do distrito da Ilha, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 06 anos, moradora do bairro Santa Efigênia, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 57 anos, morador do bairro Cidade Nova, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 38 anos, morador do bairro Cidade Nova, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 14 anos, morador do distrito da Ilha, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 57 anos, morador da zona rural dos Paus Secos, e que está em isolamento domiciliar.

12 mulheres:

Uma mulher de 32 anos, moradora do bairro Buritis, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 20 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 30 anos, moradora do bairro Pinheiros, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 29 anos, moradora do bairro Cidade Nova, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 56 anos, moradora do bairro Cidade Nova, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 32 anos, moradora do bairro Pinheiros, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 01 ano, moradora do bairro Mangabeiras, e que está recuperada;

Uma mulher de 54 anos, moradora do bairro Novo Horizonte, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 20 anos, moradora do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 31 anos, moradora do distrito da Ilha, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 17 anos, moradora do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 23 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arcos