As Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram, até as 13h50 desta quinta-feira (9), 16.496 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 841 mortes pela Covid-19.

O número de casos confirmados em Minas Gerais subiu para 655; há 15 mortes no estado. No Maranhão, a quantidade de infectados subiu para 292 e a de mortes, para 13.

Durante a manhã, a Bahia confirmou a 19ª morte, o Pará confirmou a 7ª morte, o Espírito Santo confirmou a 7ª morte, Rondônia confirmou a 2ª morte e o Rio Grande do Sul confirmou a 13ª morte. Em todos os estados, as vítimas foram pessoas com mais de 60 anos e doenças crônicas preexistentes.

O mais jovem a morrer foi um recém-nascido de quatro dias, em Natal (RN)

Fortaleza (1.051 casos) é a capital com maior incidência da Covid-19: 34,7 casos a cada 100 mil habitantes

São Paulo é a cidade com mais casos em números absolutos: 4.263

Tocantins é o único estado que não registrou mortes.



Fonte: G1