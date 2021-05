A Prefeitura de Campo Belo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou um óbito, nesta quarta-feira (19).

Outras 66 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Até momento, foram registrados 139 óbitos pela doença no município.

No Boletim Epidemiológico divulgado hoje, consta o registro do óbito de um homem de 82 anos, que possuía comorbidades e estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Campo Belo.

Em nota, a administração municipal ressaltou a importância do uso da máscara, a necessidade do distanciamento social, além das medidas de higiene pessoal. A Prefeitura se solidariza com a família e amigos enlutados.