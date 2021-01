Cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram disponibilizados na Santa Casa para atender exclusivamente aos pacientes do novo Coronavírus. O município agora aguarda a publicação da portaria de habilitação dos leitos pelo Ministério da Saúde, mas já estão em funcionamento.

De acordo com o secretário Municipal de Saúde, Leandro Pimentel, quando começou a haver um aumento no número de casos de Covid-19 na cidade, o prefeito Eugênio Vilela se mobilizou junto ao deputado estadual Fábio Avelar e à deputada federal Greyce Elias para conseguir, junto ao Ministério da Saúde, a habilitação de mais leitos para o município. “Hoje a Santa Casa conta com 10 leitos de UTI para atender a população formiguense e a população que faz parte da microrregião”, esclarece.

Segundo o Boletim Epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (6) pela Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo Coronavírus, Formiga tem 2.132 casos confirmados da doença, sendo que 1.307 se recuperaram; 20 pessoas estão internadas, sete delas estão na UTI.

Nesta quinta, pela manhã foi confirmado o 37º óbito em decorrência da doença no município. Trata-se de um homem, de 68 anos, que residia em Formiga. Ele era hipertenso e estava internado na cidade de Campo Belo.