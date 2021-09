A Secretaria de Estado de Saúde (SES) emitiu a nota técnica 43/2021 que altera os critérios para a vacinação de pessoas com alto grau de imunossupressão. Antes, só seriam imunizadas com a terceira dose as pessoas portadoras de HIV/AIDS com CD4 <200 céls/mm3, com o novo critério, serão imunizadas qualquer pessoa com o vírus HIV/AIDS.

Também foram inseridas ao grupo prioritário pessoas com doenças auto inflamatórias e doenças intestinais inflamatórias. Veja abaixo quem poderá receber a terceira dose.

Para começar a imunizar este público alvo e continuar a vacinação de idosos, a Secretaria Municipal de Saúde receberá nesta sexta-feira (24), 480 doses de vacinas contra a Covid-19.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Formiga, as datas e os locais da imunização serão divulgadas posteriormente.