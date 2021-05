Já está disponível a lista com o nome, local e hora das pessoas que fizeram cadastramento para agendar a vacinação contra a Covid-19.

As pessoas com horário agendado receberão a vacina na segunda e terça-feira (10 e 11) respectivamente, nos cinco pontos de vacinação: Vila Didi; Diego Souto; Souza e Silva; Bela Vista e Geraldo Veloso.

Devido a um erro técnico na disponibilização do link de cadastramento, na quarta-feira (12) também haverá vacinação de pessoas agendadas. O imunizante vai ser aplicado no posto Vila Didi, das 8h às 14h.

A lista pode ser acessada no site da prefeitura: ou ainda pelo link

A Secretaria Municipal de Saúde pede a população que está com o nome na lista que NÃO vá aos postos de vacinação fora do dia e horários marcados.

Já as pessoas com 60 anos ou mais que NÃO estiver com o nome na lista, podem procurar um dos cinco pontos de vacinação amanhã (6) de 8h às 14h ou sexta-feira (07) de 8h às 14h.

