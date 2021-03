O boletim epidemiológico arcoense registrou três óbitos por Covid-19, em menos de 24 horas. Também entraram para o boletim 60 casos positivos da doença, nesta terça-feira (9). Até o momento, 32 pessoas faleceram no município, devido a doença.

O 30º óbito trata-se de um homem de 41 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista. Ele não tinha comorbidades e testou positivo para Covid-19 no dia 22 de fevereiro. O homem foi transferido para o Hospital Santa Lúcia em Divinópolis. No dia 25, ele apresentou piora do quadro clínico, sendo necessária internação em UTI. O óbito ocorreu nessa segunda-feira (8).

A 31ª morte foi de uma mulher de 60 anos, moradora do bairro Floresta. Era portadora de diabetes, hipertensão arterial e obesidade. Ela teve resultado positivo para Covid-19 no dia 3 de março. Foi transferida para o Hospital de Nova Serrana, em 5 de março. A paciente apresentou agravamento do quadro clínico e foi transferida para a UTI. Ela faleceu nesta terça-feira (9).

O 32º óbito é de uma mulher de 60 anos, moradora do bairro São Vicente. Ela era portadora de diabetes e hipertensão arterial e testou positivo para a doença no dia 21 de fevereiro, sendo transferida para a Santa Casa de Bom Despacho no mesmo dia. Com o agravamento de seu quadro de saúde, foi direcionada para a UTI. A mulher veio a óbito também nesta terça-feira (9).