O boletim epidemiológico de Formiga registrou nesta terça-feira (30), 138 casos de Covid-19 em 24 horas; com isso, o município já conta com 6226 testes positivos.

Ainda em 24 horas, cinco óbitos foram confirmados, totalizando 119 mortes pela doença. Ainda neste período, 67 pessoas se curaram e 190 testes foram descartados.

Mais 15 pessoas precisaram de internação. No total, 131 estão internadas. Os leitos clínicos para Covid-19 estão com 100% de ocupação, e os leitos de UTI com 56%.