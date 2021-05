A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do boletim epidemiológico, informou o registro de 27 novos casos de Covid-19 em Formiga, nesta quinta-feira (27).

Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas, nas últimas 24 horas, 38 curas e 85 exames foram descartados. Outras 115 pessoas aguardam resultados de testes.

27 pessoas estão internadas, sendo que duas estão sob suspeita do vírus. 89% dos leitos de UTI para Covid estão ocupados e 46% dos leitos clínicos.

Até o momento, 198 pessoas já perderam a vida em decorrência da doença no município.

Confira os dados desta quinta:

✅CASOS NOTIFICADOS: 34.184

✅CASOS NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 34

✅CASOS SUSPEITOS (aguardando resultado): 115

✅CASOS CONFIRMADOS: 8.159

✅CASOS DESCARTADOS: 25.876

🔴PACIENTES INTERNADOS COM TESTAGEM POSITIVA: 27

🔴ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 07

🔴ÓBITOS COM TESTAGEM POSITIVA: 198

🔴PACIENTES INTERNADOS (CASOS SUSPEITOS): 02

🔴PESSOAS EM ACOMPANHAMENTO: 1.664

🔴PACIENTES CURADOS: 6.270