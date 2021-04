Após vários dias apresentando números expressivos de casos de Covid-19, Formiga registrou nesta quarta-feira (7), 30 novos casos da doença.

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 46 curas e 115 exames foram descartados. 158 pessoas aguardam por resultado de exame.

Também nas últimas 24 horas, as internações caíram de 112 para 105. Os leitos de UTI para Covid estão com 100% de ocupação e os leitos clínicos com 80%.

143 pessoas já perderam a vida por causa da doença.