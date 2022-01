Pelo menos três macrorregiões de saúde em Minas estão com os leitos clínicos lotados. De acordo com o painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), as regionais Central, Leste e Triângulo do Norte estão com a taxa de ocupação em 100% e a média estadual é de quase 85%. No caso das UTIs, a situação é melhor, com média está em 52,3%.

Em Belo Horizonte, as taxas de ocupação para vagas exclusivas Covid subiram mais uma vez, de acordo com o boletim epidemiológico dessa terça-feira (4). Para enfermaria, está em 75,1%, enquanto para a UTI está em 64,2%. Esses dados refletem na taxa de transmissão (Rt), medida em 1,17.

A alta demanda por leitos pode ter múltiplos fatores, segundo o infectologista e professor da UFMG Unaí Tupinambás. Pode ser um efeito da Influenza, da chegada da variante ômicron e do atendimento a pessoas com falta de controle de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.

Existe uma alta na demanda de atendimentos a pacientes com sintomas respiratórios e crescente significativa na taxa de positividade nos últimos dias de 2021, mas ainda não é possível afirmar se a pressão no sistema de saúde acontece por um efeito da ômicron. “Nossa expectativa é de aumento no número de casos, mas sem um acompanhamento de casos moderados ou graves. Temos que ficar de olho na letalidade”, afirma Tupinambás.