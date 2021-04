Já está disponível a lista com o nome, local e horário dos idosos que fizeram cadastramento para agendar a vacinação contra a Covid-19. Os 200 primeiros cadastramentos receberão a vacina na sexta-feira (23), nos cinco pontos de vacinação: Vila Didi; Diego Souto; Souza e Silva; Bela Vista e Geraldo Veloso.

A lista pode ser acessada no site da Prefeitura pelo link ou pelo outro link disponível .

A Secretaria Municipal de Saúde pede a população que está com o nome na lista que não vá aos postos de vacinação fora do dia e horários marcados. Já os idosos com 65 anos ou mais que não estiverem com o nome na lista, podem procurar um dos cinco pontos de vacinação na quarta-feira (21) de 8h às 12h ou na quinta-feira (22) de 8h às 14h.

Para tomar a dose da vacina, com agendamento ou não, o idoso deve levar documento de identidade com foto.