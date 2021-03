O boletim epidemiológico de Arcos registrou quatro mortes e 41 casos positivos de Covid-19, nesta segunda-feira (29).

Até o momento, 73 pessoas faleceram na cidade devido ao vírus. Há também três óbitos sendo investigados. Nesta segunda, 31 pacientes estão em internação hospitalar, 13 internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 28 pacientes estão aguardando transferência.

Confira o boletim desta segunda-feira:

Óbitos

O 70º óbito é de uma mulher, de 75 anos, moradora do bairro Santo Antônio. Era portadora de hipertensão arterial. Foi transferida para o Hospital de Oliveira, vindo a óbito no sábado (27). O resultado de exame positivo foi em 16 de março em Oliveira, porém registrado em Arcos na segunda (29).

O 71º óbito pelo Coronavírus é um homem, de 49 anos, morador do centro da cidade. Era portador de obesidade. Testou positivo em 18 de março. Estava no Hospital Municipal São José, aguardando vaga para transferência. O óbito ocorreu no domingo (28).

O 72º óbito em Arcos trata-se de um homem, de 79 anos, morador do bairro Cruzeiro. Era portador de cardiopatia e hipertensão arterial. Testou positivo para o vírus no dia 17 de março. Estava no Hospital Municipal São José, aguardando vaga para transferência. O óbito ocorreu nesse domingo (28).

O 73º óbito por Covid-19 é de uma mulher, de 63 anos, moradora do bairro Santo Antônio. Não tinha histórico de comorbidades. Testou positivo para a doença em 17 de março. Estava no Hospital Municipal São José, aguardando vaga para transferência. O óbito ocorreu nesta segunda (29).

Casos em monitoramento

18 homens:

Um adolescente de 15 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 39 anos, morador do bairro Vila Boa Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 54 anos, morador do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 51 anos, morador do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 35 anos, morador do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 34 anos, morador do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 63 anos, morador do bairro Castelo, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 57 anos, morador do bairro Esperança II, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 34 anos, morador do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 12 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 38 anos, morador do bairro Alvorada, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 32 anos, morador do bairro São Vicente, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 38 anos, morador do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 38 anos, morador do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 59 anos, morador do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Um jovem de 18 anos, morador do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 38 anos, morador do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 61 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar.

23 mulheres:

Uma mulher de 53 anos, moradora do bairro Vila Boa Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 42 anos, moradora do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 38 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 37 anos, moradora do bairro Sola Nascente, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 83 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 49 anos, moradora do bairro Cidade Nova, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 31 anos, moradora do bairro Parque da Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 16 anos, moradora do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 35 anos, moradora do bairro Jardim América, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 44 anos, moradora do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 66 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 60 anos, moradora do bairro Esplanada, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 50 anos, moradora do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 32 anos, moradora do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 38 anos, moradora do bairro Nova Morada II, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 62 anos, moradora da comunidade de Calciolândia, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 63 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 51 anos, moradora do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 75 anos, moradora do bairro santo Antônio, Óbito.

Uma mulher de 49 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 33 anos, moradora do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 55 anos, moradora do bairro Esperança II, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 46 anos, moradora do bairro Sion, e que está em isolamento domiciliar.

Fonte: Portal Arcos