A Câmara Técnica de Enfrentamento ao Coronavírus informa nesta quarta-feira (14) o registro do óbito de uma paciente formiguense com resultado positivo para Covid-19. Ela tinha 81 anos e estava internada no hospital de Nova Serrana. Este é o quinto óbito registrado hoje.

Não foi informado se a paciente tinha alguma comorbidade.

O registro entrará no Boletim Epidemiológico que será divulgado hoje. A Administração Municipal se solidariza com a família e amigos enlutados.