A vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 deve ser iniciada no início da próxima semana em Belo Horizonte. A previsão se dá pela chegada, nesta quinta-feira (13), do primeiro lote com 1,2 milhão de doses pediátricas da Pfizer no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Em Minas Gerais, conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), a primeira leva de vacinas está marcada para chegar na segunda quinzena de janeiro, ou seja, a partir do próximo sábado (15).

Mantendo o cronograma atual, a pasta diz que é possível enviar os antígenos aos municípios mineiros “imediatamente após a conferência das doses” na Central Estadual da Rede de Frio, no bairro Gameleira, em Belo Horizonte. Neste sentido, como já é de praxe desde o início da vacinação, a logística de retirada de vacinas é mais ágil para a prefeitura de Belo Horizonte, que não depende do envio de doses por transporte aéreo, como os municípios do interior.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Belo Horizonte prevê iniciar a vacinação dois dias após o recebimento das doses”. O prazo, segundo a administração municipal, se dá pela necessidade de conferência e distribuição das vacinas aos postos de imunização da capital. Balanço da prefeitura de BH aponta que 193 mil crianças, de 5 a 11 anos, poderão ser imunizadas contra a Covid-19.

O avanço da vacinação para todas as idades dependerá da chegada de mais lotes de vacinas, ressaltou a prefeitura. “Para receber a dose da vacina, a criança deve estar acompanhada de pais ou responsáveis e apresentar cartão de vacina e documento de identificação”, diz a nota enviada.