O Ministério da Saúde incluiu doenças neurológicas crônicas na lista de prioridades de vacinação contra a Covid-19. Entre as condições neurológicas crônicas estão doenças cerebrovasculares, doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, indivíduos com deficiência neurológica grave, paralisia cerebral e esclerose múltipla ou condições similares. Doenças como a esclerose lateral amiotrófica (AME) e a Esclerose lateral amiotrófica (ELA), bem como o Mal de Parkinson e o Mal de Alzheimer, também fazem parte do grupo prioritário.

Na próxima quinta-feira (27), a Secretaria Municipal de Saúde de Formiga inicia a vacinação de pessoas com comorbidades que tenham 50 anos ou mais. Serão disponibilizadas 585 doses da vacina Astrazeneca, sendo que 85 serão destinadas para a zona rural.

As pessoas que fazem parte deste grupo prioritário ( ter mais de 50 anos e ter comorbidades) devem baixar o formulário de comorbidades no site da Prefeitura e levar no dia da vacinação devidamente preenchido e assinado pelo médico.

A vacinação acontecerá, das 8h às 14h, por livre demanda, ou seja, não haverá agendamento. As unidades de saúde que terão a vacinação são: Diego Souto, Souza e Silva, Vila Didi, Geraldo Veloso e Bela Vista.