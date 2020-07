Em busca de melhores resultados no enfrentamento à covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) ampliou em 1.177% a capacidade de testagem molecular (RT-PCR) e emissão de diagnóstico pela rede de saúde pública do estado.



Se em março – mês em que o estado declarou Situação de Emergência em Saúde Pública – eram feitos, em média, 77 testes por dia, conforme dados do Boletim Epidemiológico Especial n.12 (emitido pela SES-MG), em maio este número cresceu quatro vezes: foram realizados cerca de 311 exames, diariamente, pelos laboratórios públicos. Em junho a média diária saltou para 593 exames e até o meio de julho a expansão alcançou média de 984 exames por dia.



“A SES-MG conseguiu ampliar a capacidade da testagem por meio da habilitação de outros laboratórios públicos de pesquisa e diagnóstico para realização da testagem, em parceria com o Laboratório Central de Análises Clínicas e a Fundação Ezequiel Dias (Funed)”, explica a coordenadora estadual de Laboratórios e Pesquisa em Vigilância da SES-MG, Jaqueline Silva de Oliveira.



Até o momento, a rede de laboratórios do Estado realizou 44.083 testes moleculares. Outros 1.701 exames estão em análise. Com a iniciativa, a SES-MG descentralizou o diagnóstico da covid-19 e instituiu uma rede que atende à demanda regional para detecção do vírus por biologia molecular (RT-PCR).



Insumos



Levados em consideração os recursos próprios da SES-MG, o Estado ainda tem a capacidade de realizar mais exames. No entanto, para a ampliação, explica Jaqueline, “é necessário o abastecimento dos insumos da cadeia de diagnóstico molecular”. Segundo a coordenadora, os materiais são fornecidos ao governo estadual pelo Ministério da Saúde. A remessa que Minas Gerais receberá equivale a 500 mil exames; que correspondem a apenas um item desta cadeia.



Para a complementação destes insumos, de maneira a suprir a realização dos exames, a SES-MG está com processos de compra para complementação dos itens. “Estamos passando por uma fase mundial de escassez de insumos. Estamos tentando comprá-los em um cenário de fornecimento sobrecarregado. São materiais de naturezas distintas, muitos importados, o que dificulta mais o processo”, explica Jaqueline. A intenção é adotar estratégias para nova ampliação de testagem.



Em relação aos testes rápidos – também chamados sorológicos – o Ministério da Saúde encaminhou, para Minas Gerais, total de 783.960 testes, devidamente repassados pela SES-MG a todos os municípios. A previsão é de que o Estado receba, ao todo, 1.040.720 destes testes.



Laboratórios habilitados



Parceiros que trabalham de forma integrada com a Fundação Ezequiel Dias:

– Fundação Hemominas;

– Fiocruz Minas;

– Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA);



Universidades



– Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);

– Universidade Federal de Viçosa (UFV);

– Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM);

– Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM);

– Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes);

– Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ);

– Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

– Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop)



Laboratórios municipais:

– Secretaria de Saúde de Sete Lagoas;

– Prefeitura de Belo Horizonte.

