As inscrições para o curso de Educação Alimentar oferecido pela Cozinha Brasil do Sesi já estão abertas em Córrego Fundo e são limitadas.

Elas podem ser feitas até o dia 27 de janeiro. Qualquer pessoa com idade acima de 16 anos pode participar. São oferecidas 140 vagas.

O curso ocorrerá nos dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, com aulas teóricas e práticas. Serão organizadas duas turmas, sendo oferecidos os horários: das 13h às 16h20 e das 18h às 21h20. O curso é gratuito com certificado do Sesi e material didático. Podem participar cidadãos de Córrego Fundo e região.

As aulas ministradas por duas nutricionistas e uma auxiliar de cozinha abrangem manipulação e higienização do alimento, bem como todo o processo desde a compra, armazenamento, preparo e consumo. Os alunos aprenderão sobre o aproveitamento integral dos alimentos, preparo de comidas de diversos tipos, e farão a degustação dos alimentos preparados.

Para se inscrever, os interessados deverão apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência (como contas de água e luz). Os locais para inscrição são: Secretaria de Políticas Sociais e Cras, das 7h às 18h, e na Secretaria de Educação, das 12h às 18h. O local das aulas será divulgado em breve.