O diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, confirmou a ocorrência de uma reunião interministerial em que foi discutida a modificação da bula da cloroquina para ser usada no tratamento da Covid-19, mas disse desconhecer quem foi o autor do documento.

Em depoimento da CPI da Covid no Senado, ele confirmou o que foi dito pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na semana passada.

Mandetta, ao prestar depoimento como testemunha, disse que em uma reunião entre ministros do governo Bolsonaro foi apresentada uma minuta de decreto presidencial que previa a modificação da bula da cloroquina de forma a ser adotada no tratamento da Covid-19.

Barra Torres confirmou ter participado do evento e citou outros presentes na reunião, que ocorreu na sala de reunião do quarto andar do Palácio do Planalto.