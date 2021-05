O presidente da CPI dos Fura-Fila da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado João Vítor Xavier (Cidadania), visita, na manhã desta segunda-feira (10), o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. O encontro, marcado para às 10h, será realizado na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, e tem como objetivo apurar informações sobre o suposto uso de reserva técnica da vacina contra a Covid-19 para imunização de servidores da pasta.

Em uma reunião da CPI, realizada na última quinta-feira 6), o ex-secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, afirmou que um documento normatizou o uso das doses. A reserva técnica, no entanto, é utilizada pelos municípios em casos de roubos, quebras ou perda de frascos da vacina.

Diante do depoimento de Marcelo Cabral, a comissão solicitou cópia do material, que não foi entregue no prazo estipulado de 48 horas, conforme informou à ALMG.

O portal Hoje em Dia entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e questionou sobre o encontro e o uso das doses, mas ainda não obteve retorno.