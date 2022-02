As populações do entorno dos lagos de Furnas e Peixoto se mostram felizes ao perceberem que poderão, quem sabe, voltar a usufruírem do direito legal do uso múltiplo das águas ali represadas. Finalmente, vislumbram a chance de se verem livres da lama que até poucos dias antes, existia onde hoje, ressurge aos poucos a formação do novo espelho d’água.

Mas, apesar da felicidade, paradoxalmente, todos se preocupam e buscam resposta para algumas interrogações, por razões mais que fundadas.

É que elas já perceberam que os dirigentes das agências reguladoras e do ONS são e ainda serão por muito tempo, aqueles mesmos que permitiram na última década, o estabelecimento do caos econômico-social que a região sentiu. Isto, exatamente pela insistência deles, dos tais dirigentes, de manterem em vigor as medidas que, todos sabemos, foram, e ainda são, prejudiciais ao Estado de Minas. Só que tais medidas beneficiam a outros entes federados, pois, permitem o desvio de nossas águas para o atendimento dos interesses da Hidrovia Tietê Paraná. E esta conduta, foi mantida agora a partir do final de dezembro de 2021, quando já estava em vigor a EC 106, por eles ignorada. Assim sendo; sem que a mínima garantia de cumprimento da EC 106, vigore exigindo a fixação de cotas mínimas em 762 para Furnas e 663 para Peixoto, não há esperança e nem confiança para se investir nesta outrora promissora região do Estado de Minas Gerais. Como poderão as populações lindeiras e os empresários acreditar naqueles que mentiram e mantiveram, em especial nos dois últimos anos, em pleno vigor, a falsa ideia de que São Pedro era o grande culpado de toda a desgraça aqui acumulada? Como reinvestir nos milhares de empreendimentos que praticamente quebraram com a seca do lago? Certo é que estes dependiam e dependerão sempre, da manutenção em níveis, no mínimo satisfatórios nos lagos. Pobres piscicultores! Estes, até mesmo pagando por tal direito, pois participaram e venceram editais propostos pelo governo federal, de repente, por anos seguidos, também se viram num mar de lamas e num emaranhado de dívidas. Quem os ressarcirá?

Se aquelas mesmas raposas continuarem, como há décadas, sendo as responsáveis pelas determinações de enchimento ou esvaziamento dos lagos, só resta aos lindeiros, a certeza de que alguma providência, quem sabe bem mais drástica, precisa ser tomada, urgentemente. Todos eles sabem que raposas não podem cuidar de galinheiros! Diante disto, uma vez esgotadas todas as alternativas, a saída que lhes parece mais viável, é sim, procurar um novo caminho. Algo que force as autoridades constituídas a reconhecerem o erro a que elas têm sido induzidas, há anos! Manter reservatórios vazios, não é indicativo de uma administração consciente!