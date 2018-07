A Polícia Militar de Bambuí recebeu informações da PM de Araxá, na segunda-feira (23), que alguns homens haviam sido presos naquela cidade pelo crime de tráfico de drogas, e que um deles residia em Bambuí.

Os militares foram informados que na residência do indivíduo, no bairro Sagrado Coração de Jesus, em Bambuí havia drogas escondidas em um galinheiro.

No local, se depararam com a mulher do suspeito, uma jovem de 19 anos. Durante as buscas, foram encontradas enterradas no quintal, uma barra de crack, pesando aproximadamente um quilo, outra barra da mesma substância, pesando aproximadamente 200 gramas e uma balança de precisão.