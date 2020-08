O Centro de Referência em Assistência Social (Cras III), situado no Bairro Novo Horizonte, realizou na terça-feira (4), um trabalho de conscientização sobre os cuidados necessários neste período de pandemia.

Durante a atividade, que seguiu todas as orientações de segurança sanitária, houve a distribuição de “Cestas Verdes” às famílias que são assistidas pelo equipamento.

De maneira lúdica, as pessoas foram informadas sobre a necessidade do uso da máscara de proteção individual, sobre a higienização correta das mãos e sobre o uso a importância do distanciamento social.