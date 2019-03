O Centro de Referência e Assistência Social (CRAS I), localizado no Bairro Rosário, comemorou o Dia Internacional da Mulher com passeio e piquenique.

Os participantes dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos visitaram, nesta sexta-feira (8), o Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa. De acordo com a coordenadora, Núbia Dias Lopes, na ocasião, os usuários caminharam pelo calçadão, praticaram exercícios na academia ao ar livre, participaram de jogos de tabuleiro e se confraternizaram com um lanche. “O passeio, além de homenagear as mulheres que frequentam as nossas atividades, serviu para apresentar o espaço a diversos usuários que ainda não conheciam o parque depois da reforma”, comentou.