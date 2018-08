O Cras I, que funciona no bairro do Rosário, completou 12 anos de atividade em Formiga. A comemoração do aniversário ocorreu na tarde dessa sexta-feira (17), na Cantina Padre Remaclo Fóxius, com a presença da equipe de profissionais e famílias atendidas pelo equipamento.

A coordenadora do Cras I, Núbia Dias Lopes, foi quem fez a abertura da festa de aniversário. Segundo ela, a programação do evento contaria com apresentação dos trabalhos oferecidos às famílias, depoimentos de usuários do equipamento de assistência social, apresentação musical e de danças e um pula-pula para a diversão das crianças. “Comemoramos esses 12 anos do Cras I com muita alegria. Trabalhos com empenho para melhor atender às famílias. Temos atualmente 1.650 famílias atendidas. Somos uma equipe de 13 profissionais, entre eles uma psicóloga social, duas assistentes sociais e três orientadoras sociais. Contamos ainda com o Cras Volante que atende no Cidade Nova.”

Um dos serviços oferecidos no Cras I é o Paif (Proteção e Atendimento Integral à Família), que trata de famílias com vulnerabilidade social, com baixa renda ou até mesmo ausência de renda, com problemas de vícios e que sofrem algum tipo de preconceito. Além disso, há o trabalho de fortalecimento de vínculos, o Cadastro Único e as oficinas de violão, ginástica, dança e educação física. “Também contamos com uma parceria com o Banco Municipal de Alimentos, que nos repassa alimentos para serem doados às famílias que precisam”, ressaltou Núbia.