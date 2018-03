O Centro de Referência de Assistência Social (Cras I), localizado no bairro Rosário, realizou nesta quinta-feira (8), a “Tarde da Beleza” com diversas atividades voltadas para as mulheres que são assistidas por ele. Cerca de 50 delas receberam a homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8 de março) em forma de cuidado com a saúde e a beleza.

A coordenadora do Cras I, Núbia Dias Lopes, falou da importância de comemorar o Dia da Mulher. “Sabemos que todos os dias são delas, porém essa é uma forma de promovermos a valorização e o empoderamento feminino, fazendo com que nossas assistidas tenham um momento de prazer e satisfação”, disse.

Núbia informou que o centro conta com uma equipe de 12 funcionários e todos ficaram empenhados na promoção do evento. “Começamos as homenagens logo pela manhã, com a presença de duas convidadas que deram depoimentos de superação de dificuldades na vida, motivando as nossas assistidas. Também tivemos dinâmicas e sorteio de brindes”, explicou.

À tarde, vários profissionais foram para o Cras I desenvolver atividades de saúde e beleza com as assistidas. Elas receberam orientações de cuidados com a pele, tiveram suas sobrancelhas pinçadas, passaram por serviços de manicure, limpeza de pele, maquiagem, cortes de cabelo, escovas e tratamento para as mãos. Elas também receberam um café especial.