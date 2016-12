Da Redação

A unidade do Centro de Referência em Assistência Social (Cras III) do bairro Souza e Silva foi inaugurada nessa segunda-feira (12).

Estiveram presentes na solenidade o prefeito Eduardo Brás, vários secretários e funcionários municipais, a família do homenageado Pedro Henrique, que deu nome ao centro e moradores do bairro.

O evento teve início às 19h30 com discurso do prefeito, apresentação dos funcionários que irão atuar na unidade, descerramento da faixa com a presença da família do homenageado e logo após show com o cantor Diney e distribuição de pipoca e algodão doce.

A unidade que recebeu o nome do jovem Pedro Henrique Leal de Faria, que foi um símbolo de perseverança e de luta pelos seus direitos, está localizada na rua Alexandre José de Oliveira, 102, bairro Souza e Silva.

O Crass III atenderá moradores dos bairros Souza e Silva, Maringá, Mangabeiras, Saudade, Industrial, Ouro Negro e adjacências.