Após uma espera de quatro anos para os moradores do bairro Souza e Silva, a unidade do Centro de Referência em Assistência Social em Formiga (Cras III) será enfim inaugurada.

A inauguração ocorrerá na segunda-feira (12) a partir das 19h com show do cantor Diney e distribuição de pipoca e algodão doce.

A unidade que receberá o nome do jovem Pedro Henrique Leal de Faria, que foi um símbolo de perseverança e de luta pelos seus direitos, está localizada na rua Alexandre José de Oliveira, 102, bairro Souza e Silva.

O Crass III atenderá moradores dos bairros Souza e Silva, Maringá, Mangabeiras, Saudade, Industrial, Ouro Negro e adjacências.

“É com muita felicidade que inauguraremos o CRAS III no bairro Souza e Silva, que irá auxiliar as famílias que necessitam de apoio e cuidado naquela região. É com muito orgulho que homenageamos o jovem Pedro Henrique, que possui uma trajetória de vida tão bonita e é um exemplo para todos nós”, comentou o prefeito Eduardo Brás.

Sobre o jovem Pedro Henrique Leal de Faria

Pedro Henrique Leal Faria, nasceu em 20 de dezembro 1993, filho de Ronaldo Carlos Faria e Dislene Adalgisa Leal Faria. Residiu na Fazenda São Joaquim, comunidade de Padre Doutor.

Aos três anos de idade foi acolhido pela Apae, que por meio da fisioterapeuta Mônica, após avaliação o encaminhou para Belo Horizonte onde foi diagnosticado com Miopatia Mitocondrial uma doença rara, dando início ao tratamento. Durante vinte anos, Ele recebeu apoio de entidades da cidade de Formiga e da Prefeitura, que foi de suma importância para sua vida.

O mais importante de sua trajetória foi sua luta, pois, nunca desistiu de seus sonhos mesmo com suas limitações não lamentava pelas suas dificuldades. Seguia seu caminho dando exemplo de força e coragem.

Estudou na Escola Infantil Pingo de Gente, conquistando com seu jeito doce e tranquilo as tias e colegas, onde se alfabetizou e conheceu as primeiras letras. Logo após estudou no Colégio Aplicação, fez muitos amigos e concluiu o ensino médio. Pedro foi um jovem de muitos talentos, na tranquilidade de sua fazenda fez letras de músicas, pois era seu maior passatempo, cursava aulas de violão na escola de música Emel, com o professor e grande amigo Gibram.

Na casa dos seus Avós, um neto muito querido por todos. Dominava bem informática, adorava se comunicar através das redes sociais. Um jovem de muitas atividades, natação com a professora Andreia, fonoaudiologia com Luciana Faria e Gisela, fisioterapia com a Luciana. Por onde passava deixava marcas do seu jeito simples e cativante.

Pedro trabalhou na Casa Cruzeiro Veículos, onde se sentia muito realizado, com seus amigos e superando seus limites. Mas com certeza sua missão maior foi ajudar o próximo e evangelizar, através do grupo de jovens EJC-PASCOJ e da Igreja Sagrado Coração de Jesus onde frequentava assiduamente ajudando onde conseguia, nas coletas, em apresentações, encontros de jovens.

O Seu tempo foi curto aqui, mas seus exemplos de determinação, luta e aceitação dos seus limites, serão eternos.