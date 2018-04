A Prefeitura de Formiga realizará mais um momento de lazer, diversão, saúde, cultura e até mesmo prestação de serviços à população.

Em maio, será realizado o “Cras na Praça”. Ele está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, que coordena os Centros de Referência de Assistência Social na cidade.

O “Cras na Praça” ocorrerá no dia 19 do próximo mês, de 9h as 12h, na praça São Vicente Férrer. Para ele, estão programadas diversas atividades, como balé, alongamento, zumba, futebol de sabão, caminhada, coral de música, capoeira, pintura de rosto, aeromodelismo, desenhos para colorir, teatro, forró para idosos, pula-pula e piscina de bolinhas. Além disso, haverá distribuição de algodão-doce e pipoca.

Segundo a supervisora do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Lindamar Azarias, todos os Cras de Formiga estarão presentes com o objetivo de apresentar para a população os serviços que eles oferecem. “Será um dia muito especial, no qual todos estarão reunidos para levar alegria, diversão e lazer às famílias assistidas pelos centros”.

O evento contará com o apoio das secretarias de Educação e Cultura.