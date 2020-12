Redação UN

Uma cratera se abriu no fim da tarde desta segunda-feira (7), no encabeçamento da ponte localizada na rua Teixeira Soares, no bairro Engenho de Serra, em Formiga.

O acidente ocorreu em um dos horários de maior tráfego de veículos e assustou motoristas e pedestres.

Por precaução, uma placa foi colocada por populares dentro da cratera, para “sinalizar” e para alertar quem passa pela ponte.