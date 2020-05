A campanha nacional “Maio Laranja”, realizada anualmente para alertar a sociedade e ampliar o debate sobre o crime de violência sexual contra crianças e adolescentes, foi lembrada neste mês pela Prefeitura de Formiga, porém, sem atividades comemorativas, para evitar aglomerações devido à pandemia do novo coronavírus.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, faz um alerta para o possível aumento de casos de abusos sexuais, que possa ocorrer durante a quarentena.

Segundo a coordenadora do Creas, Greicielly Ribeiro Couto, em meio à pandemia do novo coronavírus, é necessário que pais, familiares em geral e sociedade civil redobrem a atenção com as crianças e os adolescentes, pelo fato de eles não estarem frequentando escolas e outros locais que os apoiam quando revelam o abuso.

“A pedofilia geralmente é praticada por alguém que está próximo à família ou por um membro da própria família da criança. Primeiramente, o abusador conquista a confiança de todos antes de praticar o crime e, depois, faz a criança ou adolescente se sentir culpado pelo assédio, o que facilita que a vítima guarde segredo. É válido lembrar que, em sua maioria, os homens são os que mais praticam a pedofilia, mas há também mulheres que cometem o crime”.