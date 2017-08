Credibilidade e ineditismo, como manter esta meta todo dia? É este o desafio de todos os meios de comunicação do mundo, na busca de terem leitores fiéis, dispostos a ler suas reportagens e também usufruir, absorver e sorver todas as notícias diariamente.

Em 2011, o dono do “The New York Times”, assumiu as dificuldades da empresa, após cinco gerações de jornalismo. A Internet abalava todo o setor de mídia e o mercado publicitário.

Agora, em 2017, o mesmo “The New York Times” comemora os números do modelo paywall (cobrança por conteúdo online), com venda, inclusive, de pacotes com jornal impresso e acesso ao site. Nos dias de semana a venda de jornais diminuiu, mas nos finais de semana a quantidade estabilizou.

As notícias dos meios de comunicação agora são oferecidas não só em papel impresso, mas também em diversas plataformas, seja no site, celular, e-mail, podcast ou aplicativo.

A revolução da internet e dos meios de transmissão modificaram completamente a forma tradicional dos meios de comunicação trabalhar. Não tiveram outra alternativa senão migrar para os meios digitais e têm que se adaptar com infinitas infovias, com diversas instabilidades e buscar sempre novas formas de financiar o jornalismo, as suas organizações e, importantíssimo, a sua equipe especializada em informática.

Os consumidores de notícias estão dispostos a arcar com o custo de acesso à notícia, desde que ela seja relevante, inédita e tenha credibilidade.

A concorrência das mídias sociais (redes sociais, blogs, etc.), em uma sociedade cada vez mais politizada, pode até abalar a credibilidade do jornalismo e refutar quaisquer informações publicadas de forma manipulada. Por isto tudo, ter meios de comunicação com credibilidade irreparável e ineditismo é condição obrigatória atualmente.

Por outro lado, as pessoas estão mais dispostas a ter acesso a mais de uma fonte de notícias para poder ter uma opinião sobre os assuntos do seu dia-a-dia, construir avaliações próprias ou mesmo para saber o que ocorre no resto do mundo.

Junto com a internet, ocorreu o aumento do volume de informações disponíveis, muitas sensacionalistas e manipuladoras. Por isto, o cidadão está à procura de veículos de comunicação independentes e sérios, que estejam preocupados em somente publicar informações fidedignas e reais.

Os meios de comunicação estão de olhos não somente no número de exemplares vendidos e no valor comercializado nos anúncios, mas também no tráfego da web e no número de page views, com o objetivo de atrair a maior audiência possível para as plataformas digitais, na esperança deste público se tornar pagante e sustentar o negócio.

A tecnologia, ao permitir acessar, distribuir e viralizar as notícias de qualquer canto do planeta, não substituiu o jornalismo feito da observação, da pesquisa, do ouvir o entrevistado e da capacidade para interpretar a realidade. Por isto que a cada dia é realçada a capacidade de certos jornalistas capazes de criticar e interpretar os fatos, não só no mundo, mas também à sua volta, e os meios de comunicação têm que fortalecer valores importantes como independência, autonomia e credibilidade.