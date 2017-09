Da redação

Diante da ameaça de fechamento da UTI Neo-natal e da paralisação de outros serviços, em razão da total falta de recursos que possibilitem a manutenção dos mesmos pelo combalido caixa da Santa Casa, a promotora de Justiça, Clarissa Gobbo Santos se reuniu nesta segunda-feira (11) com o secretário Adjunto de Saúde do Estado de Minas Gerais, Nalton Savio.

Conforme nos explicou a promotora, o secretário confirmou as informações já trazidas pelo Ultimas Notícias em matéria veiculada no dia 30 de agosto, e na edição 1072 do Nova Imprensa que circulou em 1º de setembro – garantindo que as parcelas relativas a Rede de Urgência e Emergência, no valor de R$ 200 mil cada, já estão sendo processadas e deverão ser creditadas ainda no decorrer desta semana.

Os créditos relativos às parcelas vencidas da Rede Cegonha, também serão liberados nos próximos dias e sobre as denominadas “parcelas extras – Prohosp”, estas, não têm data marcada para serem liberadas, devendo isto ocorrer tão logo o caixa do Estado, tenha condições de fazê-lo, como confirmou o secretário, por telefone.

Dra. Clarissa, também ouvida pelo editor do portal foi enfática:

“Não há condições de se permitir o fechamento desta UTI. Por este motivo me desloquei para Belo Horizonte em busca de soluções junto ao Estado e, o próprio secretário me informou que, caso isto ocorra, dificilmente conseguiremos recadastrá-la. A cidade e a região não podem prescindir deste importante serviço que convenhamos, tem salvado muitas vidas”, explicou.

A promotora informou ainda que o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre a Santa Casa, Ministério Público e os municípios da microrregião, que também dependem do hospital começa a render resultados agora, a partir do dia 10 de outubro, quando os municípios deverão recolher aos cofres do hospital, a parcela que lhes cabe em razão do número de habitantes, totalizando R$ 130 mil/mês.

O provedor da Santa Casa, Alexandre Amaral disse que apesar da UTI-Neo ser deficitária, sua manutenção é de suma importância e Estado, município e a população atendidas pelo hospital, certamente encontrarão meios para evitar esta “catástrofe”.