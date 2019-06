A Câmara Municipal de Formiga aprovou, na reunião ordinária dessa segunda-feira (17), o Projeto de Lei 314/19, que autoriza o Executivo a abrir crédito especial de R$ 400 mil para contratação de empresa para remoção mecânica do excesso de plantas aquáticas na Lagoa do Fundão.

Na reunião da semana passada, o secretário municipal de Gestão Ambiental, Leyser Rodrigues Oliveira, esteve no Legislativo e a limpeza da lagoa foi um dos temas abordados. O chefe da pasta explicou como será feito o trabalho e ganhou um voto de confiança dos vereadores ao ter o projeto aprovado.

Além do 314/19, outros três projetos de lei foram votados e aprovados nessa segunda. A proposta de número 291/2019 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, no orçamento vigente, no valor de R$ 693.842,51, que será utilizado em atividades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.