Representantes do Poder Executivo se reuniram com vereadores formiguenses na sede da Câmara Municipal, na tarde desta quinta-feira (26). A vice-prefeita, Adriana Prado, a secretária municipal de Desenvolvimento Humano, Daniane Nunes, a controladora municipal, Daiane Leal, e a diretora do departamento de orçamento, Natália Oliveira, explicaram aos parlamentares alguns dos projetos que estão em tramitação.

O foco principal das representantes eram as propostas relacionadas a crédito suplementar no orçamento municipal. Os vereadores presentes, Flávio Martins, Joice Alvarenga, Luiz Carlos Tocão, Juarez Carvalho e Flávio Couto, também puderam tirar dúvidas de outras matérias em tramitação.

O vereador Luiz Carlos Tocão destacou que a reunião foi bastante produtiva. “É importante os poderes Executivo e Legislativo manterem o diálogo e o debate de ideias. Dessa maneira, encontraremos as propostas mais completas para o nosso Município”, completou.