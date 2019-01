Com os diversos compromissos no começo do ano, como gastos com pagamento de impostos e material escolar, muita gente recorre ao empréstimo para poder viajar e, assim, não ficar sem aproveitar as férias. Em dezembro passado, a Lendico – fintech de empréstimo pessoal online, que avalia mais de 160 mil pedidos por mês – registrou um aumento de 121% de intenções de gastos com viagens e férias, na comparação com novembro. “O crescimento era esperado, o que nos surpreendeu foi a intensidade”, diz o CEO da empresa, Marcelo Ciampolini. Em igual comparação, em 2017, a alta foi de 30%. Já o resultado de dezembro de 2018 frente o mesmo mês de 2017 teve crescimento de 3% dessa modalidade de empréstimo.

Para o executivo, o resultado mostra uma melhora no sentimento do brasileiro em relação ao futuro do país. “Se a pessoa não está otimista com a economia, ela não vai tomar um empréstimo para viajar”, analisa. Diante da melhora da confiança, Ciampolini aposta no crescimento, em 2019, de empréstimos para o grupo que ele chama de “investimento” – voltado para diversos objetivos, como viagem, reforma e apostoa em negócio próprio. “Esse grupo serve como um termômetro do sentimento das pessoas”, frisa. O CEO afirma que, para não ter impactos negativos no orçamento, um empréstimo com o objetivo de viajar deve ser feito pelas pessoas com as contas em dia.

A analista de TI Myna Obara mora em São Paulo e foi uma das pessoas que ajudaram no resultado recorde da Lendico. Ela pegou um empréstimo para fazer uma viagem de uma semana com os filhos, no começo deste mês, para São Sebastião, no litoral de São Paulo. O parcelamento escolhido foi de 12 vezes. “Eu comparei várias empresas até decidir em qual iria pedir o empréstimo. Eu estou pagando e pretendo ir adiantando algumas parcelas, pois consegui planejar e economizar mais do que esperava”, diz.

Para Myna, o empréstimo valeu à pena. “Eu estava há dez anos sem ir à praia e foi a primeira vez que meus filhos viram o mar. Algumas da melhores lembranças que eu tenho da infância aconteceram na praia e eu quis passar um pouco disso para meus filhos e ver a reação deles ao ver o mar pela primeira vez”, conta a analista.