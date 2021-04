O serviço de castração no Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental (Crevisa) será retomado em Divinópolis. O procedimento gratuito é referente aos agendamentos de fevereiro dos animais de rua.

Segundo entendimento da área técnica da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o mutirão de castração é permitido durante a Onda Roxa, “desde que praticado por servidores de órgãos públicos (exemplo: agentes de vigilância sanitária e zoonoses) e/ou profissionais da medicina veterinária”.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo do programa é controlar a população de animais que vivem nas ruas do município. Este ano, a prioridade para o Crevisa é a população periférica na área urbana.

A previsão é castrar cerca de 150 machos e fêmeas, de cães e gatos, acima de 6 meses. Os profissionais prestam serviços como castração e chipagem que foram agendados no App Divinópolis, no menu “Serviços”, item “Castração”, subitem “Solicitar Castração”.