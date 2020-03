Nesta segunda-feira (23), foi publicada a portaria de número 4.207, que dispõe sobre a criação de um Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Formiga e designa membros para compor a equipe.

O grupo é formado por servidores da Administração Municipal e representantes do Legislativo, da Acif/CDL, dos Clubes Recreativos de Formiga, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Ministério Público, das Igrejas Católicas e Evangélicas existentes na cidade.

Confira quais são os membros do Comitê de Enfrentamento:

I) Leandro Pimentel da Silva dos Santos – Prefeitura Municipal de Formiga;