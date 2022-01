Neste final de semana, um bebê de um ano e três meses, Rafael Henrique Pereira, morreu em decorrência da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P), uma condição que pode afetar crianças após um quadro de Covid-19.

Após uma internação no Hospital Municipal de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, o bebê foi transferido na última quarta-feira (5) para a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, porém morreu três dias depois, internado na UTI pediátrica.

O diagnóstico de SIM-P foi confirmado pela Prefeitura de Governador Valadares. A criança precisou ser transportada de helicóptero para a capital. “Sempre vou me lembrar de você pequeno. Hoje, você foi conhecer o nosso papai do céu”, lamentou um familiar da criança, pelas redes sociais.

Em Minas Gerais, até o final de 2021, três outras crianças haviam morrido devido à síndrome e outras 169 haviam sido diagnosticadas. As crianças de até 9 anos são a maioria dos atingidos no Estado e representam 80% dos casos de SIM-P. No total, 44% dos afetados têm até 4 anos. A maior parte dos casos é de crianças sem comorbidades, que representam 83,43% das confirmações. Sem vacina, Covid matou mais crianças em Minas do que outras doenças evitáveis.