Uma criança de um ano precisou ser transferida pelo Helicóptero Arcanjo 05, de Bambuí até o Hospital João XVIII, em Belo Horizonte, neste sábado (26) após ser picada por um escorpião.

A Central de Regulação do Samu recebeu um chamado para atendimento de uma vítima de picada de escorpião, na Rua 25 de Dezembro, Bairro Açudes, em Bambuí.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento da menina. Ela estava com rebaixamento do nível de consciência, vermelhidão nas pernas e apresentando vômitos.

Recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora do Brasil em Bambuí.