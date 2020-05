Uma criança de 4 anos foi atropelada por uma motocicleta, na tarde deste sábdo (2), na Rua Caviúna no Bairo Floresta, em Divinóplis.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) encontrou a criança consciente, mas com escoriações e edema no interior da boca.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O G1 tentou contato com a Polícia Militar (PM) para saber mais detalhes da ocorrência, mas ligações não foram atendidas.