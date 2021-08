Um menino de quatro anos e a bisavó dele, de 73, morreram nesta semana de febre maculosa em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, no bairro Nacional.

A data precisa dos óbitos não foi divulgada, mas os casos foram confirmados pela Prefeitura do município, em nota enviada na noite de quarta-feira (18).

De acordo com a Prefeitura de Contagem, a família mora no bairro Nacional, que faz divisa com Belo Horizonte. A familiar das vítimas comentou, ainda, que, nas proximidades da casa onde viviam o menino e a idosa, havia “animais soltos”, como “cavalos, vacas e cães” que, de acordo com ela, não teriam recebido atenção necessária da Prefeitura.

O Executivo, por sua vez, afirmou que “a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) monitora a área desde 2017, com intensificação das ações de prevenção desde 2019, quando houve um surto de febre maculosa nesta área. Ainda em julho deste ano, a equipe do distrito Sanitário Nacional (epidemiologia, médica e zoonoses) realizou capacitação online em todas as unidades de saúde dos distritos Nacional e Ressaca sobre o manejo clínico da FMB em que foram abordados também a situação epidemiológica e o manejo ambiental”.