Uma criança de oito anos morreu, na tarde desse sábado (27), após o carro em que ela estava com familiares colidir contra uma árvore às margens da BR-040, entre Juiz de Fora e Ewbanck da Câmara, na Zona da Mata.

O motorista do veículo também faleceu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro, um GM Classic, estava com seis passageiros, um a mais do que o comportado.

A corporação informou que a batida ocorreu por volta de 14h. O acidente foi nas proximidades do KM-760. Os passageiros do carro contaram aos militares que o homem que conduzia o veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu na árvore.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as equipes de resgate chegaram ao local do acidente apenas o motorista estava no veículo, já inconsciente. Os outros passageiros já estavam fora do veículo. A criança também já foi encontrada inconsciente pelos militares.