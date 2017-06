Uma criança, de quatro anos, foi vítima de um estupro nessa sexta-feira (9) em um Centro de Acolhimento para crianças e adolescentes em Arcos, segundo a Polícia Militar. O Conselho Tutelar da cidade não quis se pronunciar sobre o caso e os responsáveis pelo local não foram localizados.

De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrência da PM, a vítima contou que uma adolescente foi até o quarto onde ela dormia, retirou suas roupas e acariciou suas partes íntimas.

O caso foi descoberto horas depois, durante o banho da criança, pelas próprias conselheiras tutelares. Ainda de acordo com a PM, foram encontrados vários hematomas pelo corpo da menina e a calcinha dela tinha marcas de sangue.

Imediatamente, os militares foram chamados e, durante a apuração dos fatos, a adolescente confessou o estupro, também conforme a polícia.

A criança foi levada para o Pronto Atendimento e passou por exames que constataram os hematomas. A vítima está sob cuidados do Conselho Tutelar, já a suspeita foi apreendida, ouvida e liberada.