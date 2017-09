A Polícia Militar de Nova Serrana está à procura por um homem, de 30 anos, suspeito de disparar uma arma de fogo que atingiu uma criança, de seis anos, que passava pela rua com a avó. O suspeito ainda não foi localizado e a vítima passa bem.

De acordo com a PM, funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) acionaram os militares quando a criança deu entrada na unidade com ferimento no braço, provocado por disparo de arma de fogo.

A avó da menina, de 49 anos, contou que andava com a neta pela rua Antônio Pedro da Silva, no Bairro Jeferson Batista de Freitas, na quarta-feira (20), quando ouviu um estampido e logo em seguida percebeu que a neta estava sangrando.

Na UPA, foram verificadas duas perfurações, uma de entrada e outra saída do projétil no braço direito da criança, mas não houve fratura. A vítima foi medicada e ficou em observação, mas já recebeu alta médica.

A PM recebeu informação de que o homem, morador da mesma rua, foi o responsável pelos disparos. Os denunciantes informaram que ele manuseava a arma em casa, quando deixou o objeto cair e aconteceu o disparo.

Os militares foram até a casa do suspeito e a esposa permitiu a entrada, mas ele não foi localizado. Os militares seguem em rastreamento pelo homem que já tem diversas passagens criminais.