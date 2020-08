Oito pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e uma carreta neste domingo (23) na BR-262. A batida aconteceu na altura do km 116, em Rio Casca, a 180 km de Belo Horizonte.

Os bombeiros foram acionados por volta das 23h, cerca de 2h30 após o acidente. De acordo com os militares, o motorista da carreta teria perdido o controle da direção do veículo em uma ladeira, no sentido João Monlevade/Rio Casca, e tombou na pista.

Os outros dois carros não teriam conseguido frear ou desviar da carreta e bateram no veículo já tombado na pista. Um dos carros, um Renault, de placa não identificada, que transportava três adultos e uma criança de 2 anos de idade pegou fogo. Os adultos ficaram carbonizados, mas testemunhas que passavam pelo local no momento conseguiram salvar a criança, antes que o carro fosse totalmente tomado pelas chamas. O bebê foi levado para um hospital de Ponte Nova.

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e evitar que ele se alastrasse para os outros veículos.