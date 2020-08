A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 12:24 desta terça-feira (18), para atendimento de uma vítima de explosão de bomba, na rua Joaquim Ferreira da Costa, bairro Dias, em Itaguara.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Itaguara fez o atendimento de um menino de oito anos. Ele estava consciente, com ferimento grave na boca, lesão em três dedos de uma das mãos e queimadura de vias aéreas.

O menino recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Santa Casa de Itaguara.

Foi solicitado apoio do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) e o Helicóptero Arcanjo 02 pousou no Campo do Conquistano e transferiu o paciente para o Hospital João XXlll em Belo Horizonte. (A equipe da USB fez o translado do hospital até o Campo.)